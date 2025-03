Palermotoday.it - "In Sicilia continua l’inverno demografico", 3.936 residenti in meno nel giro di un anno in provincia di Palermo

Leggi su Palermotoday.it

in, sempre più anziani egiovani. In valore assoluto la perdita più consistente di popolazione è quella delladi3.9360,3 per cento nel 2023 rispetto al 2022, seguita da Agrigento (0,6 per cento) e Catania.