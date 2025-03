Ilnapolista.it - In Serie A, solo Lautaro ha segnato di più di Lukaku nelle partite contro il Milan (Opta)

Napolial Maradona, domenica alle 20:45. Riparte il campionato diA dopo la solita pausa nazionali, che pare non abbia portato problemi di infortuni a Conte. Anzi: l’allenatore ritroverà Neres a piena disponibilità e ha avuto il tempo di inserire ancor di più i vari Billing e Okafor all’interno del sistema di gioco.addirittura ha3 gol in due. Unico mistero quello di Anguissa, convocato dal Camerun ma non utilizzato neanche per un minuto e quello di Rrahmani, che era uscito affaticato per una contrattura a Venezia ma che poi ha giocato entrambe lecol Kosovo su quella stanchezza. La gara sarà comunque dirimente per l’esito del campionato per entrambe le squadre. Vediamo qualche pillola statistica in quest’ottica.Napoli-in pillole statistiche:comeDi seguito alcune statistiche riprese da:“Perfetto equilibrioultime 12 sfide inA tra Napoli econ quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattuti in tutti i precedenti otto matchi rossoneri in campionato, vincendone sei.