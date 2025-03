Lopinionista.it - “In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa”, cerimonia a Montecitorio

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Mercoledì 2 aprile, alle ore 11, presso la Sala della Regina disi svolgerà la“Indi SanII – A 20”. Si terrà nell’occasione un saluto da parte del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.Intervengono Pier Ferdinando Casini, Presidente del Gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare, Rino Fisichella, Pro-Prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione, eBattista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni.L'articolo “Indi SanII – A 20”,L'Opinionista.