In pista all’autodromo nel weekend Ferrari Challenge Europe torna a Monza dopo quattro anni | settantuno piloti al via

Si accendono i motori del ““.l’autodromo dia ospitare (ingresso gratuito) il primo round della serie monomarca tra le più longeve al mondo con le sue 33 edizioni. Questonel Tempio della Velocità saranno protagoniste le 296(“calzate“ Pirelli), nono modello nella storia del campionato e il primo con motore V6 de-ibridizzato da 700 cavalli di potenza. Al via 71(21 nuovi talenti in griglia rispetto all’anno scorso), in rappresentanza di 22 Paesi, pronti a sfidarsi alla conquista delle tradizionali 4 categorie. Nel Trofeo Pirelli, la classe principale, sarà caccia al titolo conquistato nel 2024 da Giacomo Altoé, ormai stabilmente impegnato nelle competizioni endurance con la296 GT3 e reduce dal quarto posto alla 12 Ore di Sebring nell’IMSA SportsCar Championship, in classe GTD Pro.