In Myanmar crollano un monastero e una moschea | tra le vittime tanti bambini

Il terremoto inha travolto anche alcuni edifici religiosi. Ildi Wailuwun a Taungoo è crollato causando la morte di cinquee di un novizio, scrive il portale di notizie locali ‘Eleven’. A Mandalay, invece, unaè collassata a seguito delle scosse, e anche in questo caso molte dellesono bimbi. Una situazione che preoccupa “profondamente” l’Unicef: l’organizzazione per l’infanzia delle Nazioni Unite parla infatti di un impatto devastante del sisma sui piccoli e le famiglie. Le prime notizie indicano “gravi danni a edifici e strade a Sagaing, Nay Pyi Daw e Mandalay, centri urbani dove vivono centinaia di migliaia di. Sono stati segnalati danni anche a Bangkok e in altre parti della Thailandia“. I team dell’Unicef sono sul campo nelle aree colpite per valutare l’impatto e prepararsi a sostenere la risposta umanitaria.