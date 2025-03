Ilfattoquotidiano.it - In Molise la prima scuola d’Italia intitolata a Sammy Basso: “Dedicarla a lui significa lasciare un’eredità di valori forti ai nostri studenti”

Per lavolta in Italia, unaporterà il nome di, il giovane attivista affetto da progeria scomparso lo scorso anno. Nato nel 1995 a Schio, era il più longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria di Hutchinson-Gilford. La malattia gli venne diagnostica quando aveva due anni e qualche mese. La cerimonia di intitolazione dell'”Istituto omnicomprensivo” si terrà il 31 marzo alle 11, alla presenza dei genitori die del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.“è stato un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita”, ha detto la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) Maria Chimisso. Poi ha continuato dicendo: “Dedicare unaal suo nomediai, come la voglia di apprendere, il desiderio di contribuire al bene comune e la capacità di affrontare ogni ostacolo con il sorriso.