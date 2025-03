Sport.quotidiano.net - In campo. Leo fermato dall’influenza. I dubbi sono a centrocampo

Leo alza bandiera bianca. Il difensore si è arreso alla febbre e salta la sfida di questa sera con il Pineto. In difesa, mancheranno anche Lewis (che sarà monitorato giorno dopo giorno per stabilire i tempi di recupero) e Angella. Ma Vincenzo Cangelosi potrà comunque contare su Dell’Orco (che in settimana ha svolto sedute a parte ma darà la sua disponibilità), Riccardi, Amoran e Plaia (rientrato dagli impegni con la nazionale Under 19). Indisponibile anche Bartolomei, alle prese con un problema muscolare. Inoltre alcuni biancorossiusciti un po’ acciaccati dal derby con la Ternana e l’allenatore biancorosso valuterà solo all’ultimo se schierarli oppure mettere inforze fresche. La sensazione è che per la partita con il Pineto, Cangelosi voglia spingere in attacco, si fa quindi largo l’ipotesi del tridente.