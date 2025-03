Quifinanza.it - In Beko 1.284 esuberi dopo le trattative, l’attacco dei sindacati

alcontroil tavolo ministeriale presso il Mimit, che avrebbe dovuto avvicinare le posizioni dei rappresentanti dei lavoratori e della multinazionale turca. Ancora troppi glisecondo le sigle, che lamentano anche l’assenza di incentivi all’uscita dei lavoratori.ha acquisito gli stabilimenti di Whirlpool in tutta Europa e sta razionalizzando la produzione, integrandola con quella del colosso di cui fa parte la turca Arçelik. Questo però prevede una forte riduzione del personale e la chiusura di interi stabilimenti, alcuni dei quali in Italia.critici contro: ancora troppiLe organizzazioni sindacali hanno espresso tutto il loro disappunto con le proposte di riduzione deglidiin un comunicato, a seguito della conclusione del tavolo di confronto organizzato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:“Nelle funzioni di staff e di ricerca la riduzione degliè insoddisfacente, passando da 678 a 500, di cui circa 270 in Lombardia, 210 a Fabriano e 20 sparsi negli altri siti.