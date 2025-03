Dayitalianews.com - In arrivo le pensioni di aprile: Poste Italiane comunica le date e le modalità per la provincia di Latina

Pagamento delle: il via da martedì 1°A partire da martedì 1°2025, ledel mese saranno disponibili per il ritiro in tutti gli 87 uffici postali distribuiti sul territorio delladi. Loufficialmente, indicando anche l’attivazione simultanea degli accrediti sui prodotti finanziari offerti dal gruppo.Accredito diretto e prelievo agli ATM PostamatOltre al ritiro allo sportello, lesaranno accreditate automaticamente per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta opay Evolution. Chi possiede una carta di debito associata a uno di questi prodotti, potrà prelevare in contanti senza passare per l’ufficio postale, utilizzando i 76 ATM Postamat presenti nella.Sicurezza e assicurazione contro i furti post-prelievoPer tutelare maggiormente i pensionati,ricorda che i titolari di carta di debito possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa.