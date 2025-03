Notizie.com - In Albania anche i migranti da espellere: cos’ha deciso il governo sul centro a Gjader

D’ora in poi iirregolari potranno essere trasferitinel Cpr a, in, che verrà considerato alla stregua di quelli italiani. Indailsul(Ansa Foto) – notizie.comÈ questa l’ultima decisione in materia di immigrazione, presa oggi in Consiglio dei ministri con un decreto legge ad hoc. Ilperinè stato di fatto adibito adi permanenza per il rimpatrio, e svolgerà questa funzione in attesa che la Corte di giustizia europea si pronunci sui cosiddetti Paesi sicuri.Questione questa, che di fatto ha bloccato il patto Italia-perché i giudici italiani hanno bocciato i trattenimenti deifacendoli tornare in Italia. Il provvedimento prevede la possibilità di trasferirenella struttura in, con convalida del magistrato, iirregolari che si trovano negli altri Cpr italiani.