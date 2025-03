Ferraratoday.it - Imprese, i giovani ferraresi ci credono: c'è da colmare un trend negativo decennale

Sono 68 le domande presentate in poche settimane da ragazze e ragazzi under 35 sul Bando della Camera di commercio, con investimenti che sfiorano i 700mila euro. Una partecipazione importante, dunque, che dimostra la volontà deie ravennati di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi.