Impallomeni convinto: «Inter-Udinese? Mi aspetto più di una sorpresa»

di Redazione, l’ex calciatore e giornalista ha focalizzato l’attenzione sulla ripresa del campionato e in particolare su: le sue dichiarazioniL’ex calciatore e ora affermato giornalista sportivo Stefano, èvenuto nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio e ha deciso di porre particolare attenzione sulla ripresa del campionato e sulla sfida imminente tra l’di Simone Inzaghi e l’di Kosta Runajic. Nel suovento,ha mostrato una certa aspettativa per la partita, suggerendo che non si può escludere la possibilità di sorprese.LE DICHIARAZIONI DI STEFANOSU– «Mipiù di una. La variabile degli infortuni può incidere. Vedi quello di Castro con il Bologna. E poi occhio a».