Impact 27 03 2025 Tu hai un amico in me

HEATHER & ASH BY ELEGANCE vs GIGI DOLLIN & TATUM PAXLEY (3 / 5)Non dispiace il non-title tag team match che apre questo nuovo episodio di. Ovviamente le campionesse ricorrono ben spesso a colpi scorretti volti a prendere un netto vantaggio all’interno della contesa. Gigi e Tatum però, rispondono bene e confermano la loro chimica, non scontata.Alla fine è proprio Ash a chiudere il tutto con un pin su Tatum, ma le loro scorrettezze devono pagare pegno, perché Gigi e la sua partner si scagliano su di loro gettando il volto di Ash sulla torta celebrativa delle Knockouts World Tag Team Champions, posizionata a bordo ring.Le vere vincitrici sono il duo di NXT.VINCITRICI: HEATHER & ASH BY ELEGANCEBACKSTAGE: Gia Miller intervista Leon Slater. L’atleta inglese si definisce schifato da quanto subito per mano di Nic Nemeth, soprattutto per quanto subito dal suo mentore Matt Hardy in quel di Sacrifice.