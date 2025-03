Quotidiano.net - Immergiti nel suono come mai prima d’ora: audio premium con le cuffie Bose in SUPER SCONTO (-48%)

Leggi su Quotidiano.net

è un'azienda leader nella produzione di dispositividi qualitàe oggi, su Amazon, nell'ambito delle promozioni attive per la Festa delle Offerte divera, viene applicato unoXL del 48% sullebluetooth targate proprioche vengono vendute al costo totale e finale di 188,95€. Non perdere questa chance! Acquista leal 48% di: offertissima Amazon, maxidel 48% Questesono dotate di cancellazione del rumore: combina senza la minima difficoltà la cancellazione del rumore con funzionalità passive, così potrai escludere l'esterno, silenziare le distrazioni e immergerti completamente in ciò che stai ascoltando. Dispone di morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le tueover-ear in posizione per le sessioni di ascolto lunghe.