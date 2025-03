Thesocialpost.it - “Imbecille”. Maduro, attacco durissimo a Marco Rubio. Intanto, a Caracas…

Complicata l’America Latina. Ancor più complicato il Venezuela. Grazie soprattutto ai suoi immensi giacimenti petroliferi potrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo, invece di essere, da anni, uno dei più poveri. Dal 1999 e’ governato dal “chavismo”, l’ennesima declinazione del populismo autoritario che, a fasi alterne, tra deboli democrazie e dittature militari, ciclicamente ha attraversato quasi tutti gli Stati del subcontinente americano.Hugo Rafael Chávez Frías creò il “suo” populismo, osannato da gran parte della estrema sinistra europea. Morto nel 2013, ne raccolse l’eredità il suo braccio destro NicolásMoros, in carica, dunque da 12 anni. Sempre confermato in elezioni farsa,ha evoluto il chiavismo in una dittatura di fatto e ha provocato una crisi economica disastrosa.