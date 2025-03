Ilfattoquotidiano.it - Il villone “abusivo” di Djokovic da 10 milioni: il Comune di Marbella lo multa per la seconda volta

Novaka Miami sta ritrovando la forma migliore e riassaporando la possibilità di lottare per vincere un Masters 1000: il campione serbo è arrivato fino alla semifinale, dove affronterà Grigor Dimitrov. Intanto però dalla Spagna emergono nuove polemich. Come riporta24 Horas, lo scorso 13 febbraioè statoto per ladi 5mila euro perché ha eseguito lavori di ristrutturazione senza permesso nella sua villa a, la stessa in cui ha vissuto durante la pandemia da Covid-19.Il consiglio comunale diè in causa controda febbraio 2024, dopo che quest’ultimo ha eseguito questi lavori non autorizzati alla fine del 2022. Secondo quanto riferito dal sito d’informazione spagnolo, il tennista serbo ha iniziato i lavori nella sua proprietà da 10di euro, situata in Sierra Blanca, senza i permessi necessari.