Il video incastra Osimhen scandalo in Nigeria | cosa è successo

Leggi su Sportface.it

Victorsembra essere rinato con la maglia del Galatasaray. In prestito dal Napoli, l’attaccanteno sta vivendo una stagione straordinaria, tanto da attirare nuovamente le attenzioni dei top club europei. Juventus e Inter lo stanno seguendo da vicino in vista della prossima estate, ma non sono le uniche: anche dall’Inghilterra e dalla Bundesliga si registrano sondaggi sempre più insistenti. E i numeri parlano chiaro: 26 gol in 30 partite stagionali, di cui 20 nella Super Lig e 6 in Europa League, con una media realizzativa di altissimo livello. Prestazioni che hanno riacceso i riflettori su un calciatore che sembrava in crisi dopo l’ultima, altalenante stagione a Napoli.In Turchia,ha ritrovato la condizione fisica e, soprattutto, la fiducia nei propri mezzi. In Nazionale, ha già lasciato il segno con 3 reti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, confermando di essere ancora il punto di riferimento offensivo della