Ilfattoquotidiano.it - Il video della commissaria Ue mi lascia allibito: sembra fatto per conferire status a un’istituzione che ne è priva

Sono rimastodi fronte aleuropea, l’equivalente di un ministro, Hadja Lahbib. Non ha alcun senso logico di fronte alla terza guerra mondiale dotarsi di una borraccia e un coltellino svizzero. Soprattutto il modo in cui lei si presenta, con un grande sorriso, mentre parla di un futuro terribile di guerra e necessità di dotarsi di un kit per sopravvivere tre giorni (e dopo?.)esterrefatti.Riflettendoci mi sono reso conto che questoutilizza i meccanismi dello spot pubblicitario in cui con fare sorridente, in un tempo breve, si cerca di far passare un messaggio reale con dietro spesso messaggi subliminali. Il messaggio subliminale è una informazione che viene veicolata al di sottoconsapevolezza cosciente attraverso meccanismi che in psicologia si definiscono inconsci o subconsci.