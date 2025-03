Iodonna.it - Il vicepresidente di Orticola fornisce cosnigli su giardinaggio naturale. Insetti, erbacce, funghi e batteri preservano la biodiversità.

«C’è un lombrico, che orrore!». «Questo prato è pieno di, dobbiamo toglierle». Simili osservazioni purtroppo non sono così rare nel mondo dei proprietari di giardini e terrazzi. Vogliamo piegare la natura ai nostri desideri: fiori e frutti devono essere perfetti, pretendiamo di avere il prato senza nessuna pianta “intrusa”, tanto da sembrare finto. E il terreno? Asettico. E per riuscirci, ci siamo rivolti alla chimica: per allontanare le api, per uccidere gliche deturpano i fiori, per fertilizzare il terreno e i vasi. È veramente questo il verde che vogliamo? Giappone, migliaia a Kawazu per la fioritura anticipata dei ciliegi X Negli ultimi anni, alla crescente attrazione delle persone verso ile la natura si aggiunge un’attitudine a cercare ciò che è sostenibile,, bio in senso letterale (da bios in greco, che vuol dire vita).