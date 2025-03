Ilgiorno.it - Il vescovo a Palazzo Mezzabarba. Incontro con sindaco e giunta: "Rinsaldiamo la collaborazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Nessuna chiesa, nessun oratorio. Ieri ildi Pavia, Corrado Sanguineti, ha fatto visita a, dove nel pomeriggio ha incontrato gli amministratori. "Come effettuo visite pastorali in tutte le parrocchie della città – ha spiegato il monsignore all’uscita dall’avvenuto in forma privata con la– ho pensato fosse significativo effettuare visite in alcuni ambienti che rivestono un ruolo importante per Pavia. E l’amministrazione della città svolge un ruolo fondamentale per il bene di chi la abita. Inoltre la comunità cristiana è intrecciata con la comunità civile. I cristiani sono anche cittadini". Non molti passi separano il municipio da piazza Duomo, dove si trova ilvescovile che, 36 anni fa, quando crollò la Torre civica, si trasformò in quartier generale per le operazioni di soccorso.