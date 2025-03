Cultweb.it - Il trionfo della volontà: quando il cinema era propaganda

Nel corsostoria, ilè stato spesso usato come strumento dipolitica, ma pochi film incarnano questa funzione come Il. Diretto da Leni Riefenstahl, il documentario è un esempio inquietante di come il linguaggiotografico possa essere piegato a fini ideologici. Commissionato da Adolf Hitler per celebrare il congresso del Partito Nazionalsocialista a Norimberga nel 1934, infatti, il film servì a glorificare il regime nazista, trasformando la politica in spettacolo e la leadership di Hitler in un culto.Leni Riefenstahl, ex attrice e regista di talento, aveva già realizzato un film per il Partito Nazista, La vittoriafede, ma con Ilporta latografica a un livello senza precedenti. Utilizzando tecniche innovative per l’epoca, come carrellate, riprese aeree, angolazioni studiate e montaggio ritmico, la regista riesce a creare un’estetica che conferisce al congresso nazista un’aura quasi mistica.