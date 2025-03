Formiche.net - Il toro di Lollobrigida, il limone di Crosetto, l’arrosticino di Tajani. Queste le avete viste?

Leggi su Formiche.net

Una settimana all’insegna dell’agricoltura quella appena trascorsa, o meglio, degli arrosticini, tipica prelibatezza abruzzese che è stata consumata presso “Agricoltura è”, la tre giorni organizzata dal ministero dell’Agricoltura a Piazza della Repubblica, a Roma, aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a cui hanno partecipato ministri e ministre, parlamentari e cittadini.E c’era anche la presidente del Consiglio a chiudere la tre giorni di Piazza della Repubblica, anche lei, appunto, con in mano un arrosticino e dall’altra il telefono per scattare qualche selfie. Il ministro, però, è stato anche avvistato con unad Agriumbria, sempre per valorizzare il Made in Italy.Nel mezzo, Ignazio La Russa è andato in Cina, Fausto Bertinotti è andato a insegnare alla scuola di politica della Lega, Maria Elena Boschi si è chiesta se sia possibile riformare la città di Roma.