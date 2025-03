Sport.quotidiano.net - Il torneo della tradizione scatterà come sempre il primo aprile. ’Chaltron’s Cup’ al top. Goliardia senza tempo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella classica e goliardica data del 1°si alza il sipario sulla prestigiosa ‘Chaltron’sche è stata presentata in Palazzo Vecchio. Manifestazione nata nel 1964 dall’iniziativa spontanea di un gruppo di studenti del liceo classico Dante, che trasformarono le sfide improvvisate in piazzaVittoria in unvero e proprio. In questa edizione saranno 10 le squadre a contendersi il titolo con conclusione delle sfide prevista a metà luglio, con una lunga serie di incontri che si disputano sui campisocietà Laurenziana calcio in via di Caciolle. La partita inaugurale è il programma martedì 1°alle 21 e vedrà in campo gli Infingardi, campioni in carica, opposti ai Lezzoridi. Il regolamento delprevede che la somma delle valutazioni degli 11 giocatori in campo non può superare 48.