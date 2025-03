Lanazione.it - Il terreno cede per la pioggia, sprofondano le tombe

Capannori (Lucca), 28 marzo 2025 – Più di una decina disprofondate nel. Sembra la trama di un film da brivido, ma il fatto – macabro e decisamente singolare – è avvenuto i giorni scorsi nel cimitero della frazione di San Ginese di Compito, nel comune di Capannori, adesso transennato e messo in sicurezza. Il, con le forti piogge delle scorse settimane, ha ceduto di una trentina di centimetri, per fortuna non provocando danni ingenti al marmo e alle pietre delle sepolture. Un fatto che si poteva evitare? Per i residenti decisamente sì: negli ultimi anni non sono mancate, infatti, le segnalazioni da parte degli abitanti e dei consiglieri di opposizione che lamentavano situazioni di degrado e di scarsa sicurezza. Allerta arancione: cos’è e come funziona il sistema regionale per prevenire i rischi del maltempo Il cedimento è avvenuto subito dopo l’allerta arancione di due settimane fa.