Il tenente Bisbano al Nucleo operativo

Arriva da Napoli ma è calabrese di origine Michele, il 28enne con in tasca una laurea in ingegneria clinica biomedica, recentemente chiamato a capo delradiomobile della compagnia carabinieri di Legnano., che arriva a Legnano con il grado di, ha sostituito da fine febbraio il capitano Salvatore Pulito, nuovo comandante della compagnia di Arona dei carabinieri, e resterà in servizio a Legnano per il prossimo biennio.è arrivato a Legnano dopo aver frequentato il 200° corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma: dopo il corso, il giovaneè stato per circa un anno e mezzo comandante di plotone della compagnia di interventodel X Reggimento carabinieri Campania. Nel suo curriculum già considerevole, ilpuò vantare anche il comando del contingente del X Reggimento impegnato a Brindisi in occasione del G7 del giugno 2024.