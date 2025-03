Ilfoglio.it - Il senatore Antonio Iannone (FdI) sarà il nuovo sottosegretario ai Trasporti

di FdI e coordinatore del partito in Campania,ilal ministero deidi Matteo Salvini. Prende il posto lasciato libero da Galeazzo Bignami, da qualche mese capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni – dopo la nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo e la contestuale promozione di Tommaso Foti a ministro per gli Affari europei e Pnrr. La procedura è stata avviata nel corso del Consiglio dei ministri di questa mattina: la nomina di, che è anche segretario della commissione bicamerale Antimafia, dovrà ottenere il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima di diventare ufficiale.