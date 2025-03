Comingsoon.it - Il self-tape incubo o opportunità? Il casting director Armando Pizzuti agli artisti: "Fateli bene, la creatività è benvenuta"

Leggi su Comingsoon.it

Ospite di Cortinametraggio,ha tenuto una masterclass per i registi dei corti in concorso per poi dedicarci qualche minuto su un argomento che spesso manda in tilt attori e attrici: siamo sicuri che non sia inutile ilper un provino?