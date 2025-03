Sport.quotidiano.net - Il San Miniato si rilancia. Tre nuove formazioni e la “Giornata Azzurra“

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Antonio MannoriEMPOLIIl rilancio della società SanCiclismo che è stata intrapresa con ammirevole impegno a tanta passione dal suo presidente l’empolese Alberto Carmignani sta procedendo bene. La campagna promozionale per la stagione 2025 ha infatti consentito al momento di allestire un sestetto di allievi, mentre qualcosa si muove anche per i giovanissimi, e trovano spazio i cicloamatori. Intenso poi il programma organizzativo della SanCiclismo 2025, con la ““ del 18 maggio a Casedi Empoli con in palio il 3° Trofeo Salvatore Cioffi, con gare per esordienti valevoli per il Campionato Provinciale fiorentino, oltre alla gara allievi in collaborazione con la locale Trattoria Cioffi, mentre il 27 luglio nella zona di Castellonchio a SanBasso altra gara per esordienti valevole per il Trofeo SanCiclismo.