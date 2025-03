Lanazione.it - Il Rotary si mobilita per l’autismo: sport come leva d’inclusione

Firenze, 28 marzo 2025 – In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sul, promossa dall’Onu, Firenze diventa teatro di un importante appuntamento dedicato a un tema quanto mai cruciale: la capacità dellodi favorire l’inclusione e il benessere psicofisico delle persone con autismo. Mercoledì 2 aprile, all’AC Hotel Firenze (via Bausi 5), si terrà il convegno “Autismo,, inclusione”, organizzato dai treClub Firenze Nord, Bisenzio Le Signe e Firenze Ovest, nell’ambito dell’area di intervento delInternational dedicata alla salute materna e infantile. “La scelta della data non è casuale – spiegano gli organizzatori -. Da ormai diversi anni, il 2 aprile costituisce un’occasione di riflessione e sensibilizzazione a livello internazionale, alla luce dei dati diffusi dal Ministero della Salute: in Italia circa un bambino su 77, tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza nei maschi quasi quattro volte superiore rispetto alle femmine.