Ilgiorno.it - Il risiko degli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, due griffe “sfrattano“ la Lega

Milano, 28 marzo 2025 . Ilinsi arricchisce di un braccio di ferro tra duee un gruppo politico del Consiglio comunale. Parliamo di Balenciaga e The Bridge, da una parte, e la, dall’altra. Un braccio di ferro durato un anno e mezzo che ha visto la paziente opera di mediazione dell’assessore comunale al Demanio Emmanuel Conte per sbloccare la situazione. Sì, perché Balenciaga e The Bridge si sono aggiudicati i dueattualmente occupati da Montblanc e Piumelli l’8 novembre 2023, ma finora i consiglieri comunali dellaVerri, Marrapodi, Piscina, Sardone e Racca e l’ex lumbard ora di Forza Italia Giovanati non avevano ancora lasciato glial primo piano acquisiti con il bando dai due marchi sopracitati per poter sviluppare anche in altezza i propri showroom.