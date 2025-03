Lanazione.it - Il rischio idrogeologico a Pisa. Il ruolo del Consorzio di Bonifica

Leggi su Lanazione.it

Un territorio si definisce aquando la probabilità che si verifichino alluvioni è alta. La città diè soggetta ad alluvioni perché il suo territorio era originariamente paludoso, trovandosi in gran parte al livello, o sotto il livello, del mare. Proprio pochi giorni fa l’Arno ha causato molta preoccupazione, avendo raggiunto il limite di guardia a causa di un’intensa fase il maltempo. Con questola nostra città fa i conti da sempre, ma il cambiamento climatico, che causa con maggiore frequenza eventi meteorologici estremi, porta nuove sfide nei territoriti. Per saperne di più abbiamo chiesto agli esperti: il 20 marzo scorso ci hanno raggiunto in classe Maurizio Ventavoli, presidente del4 Basso Valdarno, e l’ing. Paola Mariani, responsabile della zonana.