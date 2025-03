Ilrestodelcarlino.it - "Il Resto del Carlino strumento di libertà"

"Chi ha vissuto e lavorato a Bologna non può non sentirsi onorato di essere stato invitato: ildelè qualcosa di più di un giornale, è un’istituzione per Bologna e l’Emilia-Romagna e per tutte le aree che copre. È unodi, perché è stato ed è il principaledi informazione della cittadinanza". Così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, arrivato a Bologna per le celebrazioni dei 140 anni del. Piantedosi conosce bene la città avendoci lavorato per diverso tempo, con un primo incarico nel 1989 come capo di Gabinetto. Dopo tanti importanti incarichi, ritorna a Bologna in qualità di prefetto, incarico che ricopre dal 15 maggio 2017 al 10 giugno 2018.