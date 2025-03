Bergamonews.it - Il respiro del bosco nelle opere di Cesare Benaglia

Seriate. Ultimi giorni a Seriate per visitare la seducente antologica di. Entrando in Sala Carbonari ci accolgono, uno dopo l’altro, i “Mirabilia della natura” di, i suoi “universi paralleli” fatti di foglie, cortecce, polveri e radici.Nero carbone, rosso fuoco, giallo sabbia, oro luce: inizia tra colori indelebili la processione, sontuosa e suggestiva, difatte di tralci, segatura, sassi di fiume, humus, legno essiccato, carbonizzato, fossilizzato, levigato. È un’epifania ininterrotta di entità organiche, ognuna con la propria memoria impressa nella forma: una forma che gli è stata conferita, insieme, dall’azione della natura e dalle mani dell’artista. Perché è così – recuperando frammenti e reinventando mondi – cheelabora i suoi “alfabeti per scrivere la natura”, che Luca Catò e Gianni Canali hanno ben documentato nel film “Abbecedario naturale” che raccoglie l’esperienza bioartistica dell’artista di Valbrembo.