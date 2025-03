Quotidiano.net - Il re dell’alluminio: “L’incertezza è dannosa La premier voli dal tycoon”

Roma, 28 marzo 2025 – AllaGiorgia Meloni consiglia di volare a Washington per trattare direttamente con Trump e trovare un accordo sui dazi. Affidarsi all’Europa significa solo perdere tempo. Parola di Paolo Agnelli, industriale bergamasco di terza generazione, fondatore e presidente di Confimi Industria, e della Banca delle PMI, che parla senza usare metafore o mezze parole. Anzi, va diritto al cuore dei problemi. Da imprenditore nel settore, ha già subito i dazi di Trump, ma non si è affatto fasciato la testa. “Abbiamo avuto un calo fra il 3 e il 5%. Da questo punto di vista non siamo preoccupati. Anche perché i nostri profilati sono di alta qualità, è difficile trovarli altrove”. Quindi, nessun problema? “La verità è che i dazi di Trump rischiano di creare una paralisi sia degli investimenti sia dei progetti di sviluppo.