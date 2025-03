Lanazione.it - Il Questore di Arezzo sospende per quindici giorni l’attività di un esercizio pubblico

Leggi su Lanazione.it

, 28 marzo 2025 – Ildiperdi un. Ildi, Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso da oggi, per, la licenza deldi unregolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, congiunta all’organizzazione di pubblici spettacoli e trattenimenti, ubicato in una zona centrale della città di. Il provvedimento di sospensione delè stato adottato a seguito degli incresciosi fatti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati nel corso degli ultimi anni e che hanno visto sempre come luogo protagonista il locale. Gli eventi verificatisi nel tempo hanno richiesto numerosi interventi da parte delle Forze di Polizia impegnate sul territorio, cagionando a più riprese il disturbo alla quiete pubblica.