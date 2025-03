Ilgiorno.it - Il quartier generale di Ibsa Italy: "Un investimento da 17 milioni"

Leggi su Ilgiorno.it

, una multinazionale farmaceutica svizzera con 20 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti, ha inaugurato il nuovo headquarter Antares a Lodi, un progetto da 17di euro. Il nuovo stabilimento, di 12.200 mq, diventa un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale e il progresso scientifico. "Con il taglio del nastro di Antares, vogliamo essere presenti sul territorio italiano in modo concreto e tangibile lasciando un segno che vada oltre l’architettura, un simbolo di benessere, trasformazione e cura per il futuro", ha dichiarato Arturo Licenziati, presidente e Ceo diGroup, che ha inaugurato lo stabilimento con Alessandro Spada, presidente Assolombarda e Andrea Furegato, sindaco di Lodi. Con due stabilimenti produttivi e tre laboratori ricerca e sviluppo, l’azienda ha consolidato la propria presenza nel panorama farmaceutico italiano, raggiungendo, nel 2023, un fatturato di 355di euro e oltre 600 collaboratori.