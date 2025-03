Il quadro di Mirò dipinto sopra il ritratto segreto della madre | la scoperta e il gesto di ribellione e affetto

Leggi su Open.online

Unun, per la precisione un blu cobalto accesissimo – decorato con i tratti tipici del surrealismo – a coprire undi signora, o meglio di sua. Un, quello del celebre artista catalano Joan, giudicato un misto tra, omaggio e cancellazione rabbiosa di un genitore che ha faticato ad accettare la scelta di vita del figlio. È l’incredibileche per decenni si è nascosto sotto i colori di Pintura, olio su telatra il 1925 e il 1927 e donato all’amico collezionista Joan Prats. Unche già da decenni, in realtà, qualcuno aveva iniziato a ipotizzare. Ma che solo ora, dopo anni di analisi con le tecnologie più avanzate e ricerche, si è riusciti a spiegare con certezza. Sotto il blu intenso di Pintura, sfregiata dai meravigliosi colori, si sono nascoste per un secolo le fattezze eleganti e classicissimesignora Dolors Ferrá i Oromí,di Joan