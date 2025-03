Lettera43.it - Il punto su Azione e Calenda in vista del congresso

Leggi su Lettera43.it

Il segretario diresterà Carlo, che lo scorso febbraio ha ottenuto l’85,8 per cento dei voti tra i delegati (contro di lui correva la deputata milanese Giulia Pastorella che si è fermata al 14,2). Ma la poltrona di presidente è ancora vacante. Dopo Matteo Richetti e Mara Carfagna, in pole position per occuparla c’è Elena Bonetti, ma non è escluso che esca qualche altro nome, magari un outsider dai territori. I 300 delegati saranno poi chiamati anche a rinnovare la direzione nazionale composta da 30 persone.Il leader diCarlo(Imagoeconomica).Tanto centrodestra ald’, compresa la premier Giorgia MeloniStiamo parlando deldiche va in scena sabato 29 e domenica 30 marzo. Finora a far notizia è stato più che altro l’annuncio degli ospiti, quasi più centrodestra che centrosinistra, compresi diversi ministri e addirittura la premier Giorgia Meloni che interverrà sabato mattina debuttando alla kermesse di una forza politica diversa da Fratelli d’Italia.