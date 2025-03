Ilgiorno.it - Il progetto-pilota a Quarto Oggiaro. Milano si ispira a Città del Messico. Nuovi spazi progettati con i giovani

Leggi su Ilgiorno.it

Guardando lontano si possono trovare spunti per crearedi socialità o per ridisegnare e far rivivere luoghi che non vengono utilizzati. E in questopuòrsi anche adel. È la sfida di un gruppo di ricercatori, architetti, urbanisti e sociologi del Politecnico di, al lavoro con Rozana Montiel, architetta messicana di fama internazionale, attualmente vistiting professor nel Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico. Insieme agli universitari e ai ragazzi ditrasformeranno unoo della parrocchia di Santa Lucia, rendendolo polifunzionale e “intergenerazionale“. Ilentrerà nel vivo domani per chiudersi il 6 aprile e fa parte della “Terza missione“ dell’ateneo: oltre a ricerca e didattica, le università possono cooperare con il territorio e le istituzioni per ridurre le diseguaglianze.