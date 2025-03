Arezzonotizie.it - Il progetto Cyber Help! alla terza edizione dell’evento nazionale contro il bullismo a Firenze

Rappresentanti dei licei Giovanni da San Giovanni, della rete RIS.Va e della Zona Distretto Valdarno dell’Asl Toscana sud est hanno partecipatoBe Kind. It’s OK to not be OK, organizzato dall’associazione Contrajus e tenutosi giovedì 27 marzo.