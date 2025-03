Amica.it - Il profumo (commestibile) si spruzza in bocca

Leggi su Amica.it

Così buoni da mangiarli. Letteralmente: è questo il principio alla base dei profumi commestibili, una particolare tipologia diche può essere, appunto, mangiato.Negli ultimi tempi ilè diventato un must have beauty, un accessorio fondamentale per completare il look, e le case di profumi hanno alzato la posta in gioco sfidandosi a produrre fragranze all’avanguardia. L’obiettivo non è soltanto profumare, ma regalare una sorta di esperienze sensoriale completa sfruttando anche la texture. E, apparentemente, anche il palato.Cosa sono i profumi commestibiliL’influencer di profumi @paulreactss ha di recente affrontato il trend dei profumi commestibili con un video condiviso su TikTok in cui racconta la prova della linea di Haute Sauce Beauty. Nel video si vede Paulrsi ildirettamente ine commentare poi, con espressione scioccata, che sa di creme brulée al sentore di noci e macadamia.