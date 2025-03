Ilfoglio.it - Il prof. Barbero è l'asso nella manica di Conte per la manifestazione del 5 aprile

L'di Giuseppesi chiama Alessandro: lo storico esperto di medioevo, ormai volto noto di social e tv, sarà in piazza con il Movimento 5 stellecontro il riarmo e contro la guerra che andrà in scena il prossimo 5a Roma. Ilessore torinese dovrebbe anche intervenire nel corso dell'iniziativa grillina, mentre resta massimo riserbo sugli altri ospiti. Solo pochi giorni fa,aveva aperto - in dialogo con Manuela Ceretta, storica del pensiero politico utopico - la Biennale della Democrazia a Torino nel corso di un appuntamento dal titolo: "Come finiscono le guerre?”. Dal palco, ilessore ha ricordato che "la pace universale si è rivelata un’illusione". Anche perché "l’Occidente ha dato un cattivo esempio sulla coerenza dei suoi ideali", ha quindi aggiunto ricordando il Vietnam, Afghanistan, Iraq.