Ilfattoquotidiano.it - Il processo sui finanziamenti di Gheddafi e il lato oscuro della Francia: il pm chiede 7 anni per Sarkozy

In dodici settimane di udienze è emerso “un quadro moltodi una partenostra Repubblica. Un quadro segnato dalla corruzione, alimentata dall’ambizione, dalla sete di potere e dall’avidità, che ha tessuto la sua rete fino ai più alti livelli dello Stato”. In chiusura delsui presuntiLibia dialla campagna elettorale didel 2007, che lo portò all’Eliseo, il pubblico ministero di Parigi, Sébastien de La Touanne, ha richiesto ieri contro l’ex presidente settedi prigione, a cui si aggiungono una multa di 300 mila euro e cinquedi ineleggibilità.I capi d’accusa controsono molteplici: corruzione, associazione a delinquere, occultamento di fondi pubblici e finanziamento illecito di campagna elettorale. Per il pmè dunque il “committente” di quel “patto di corruzione”, “indecente”, basato su uno scambio di favori, di cui l’ex presidente nega l’esistenza, un “patto che nega i doveri di probità ed esemplarità” che sarebbe stato stretto nel 2005 tra il “clan” e il “clan”, e che ha portato tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 al trasferimento di diversi milioni di euro per finanziare la candidatura all’Eliseo del gollista, all’epoca ministro dell’Interno di Jacques Chirac.