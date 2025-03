Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza

Leggi su Ildenaro.it

“L’Ue si trova in un momento di svolta in cui il mantenimento dello status quo non è più un’opzione di fronte alle minacce e agli attacchi alla sicurezza europea”, dice la risoluzione del Parlamento europeo appena approvata. Si precisa che servono “sforzi realmente innovativi” e azioni “simili a quelle utilizzate in tempo di guerra” di fronte alla “più profonda minaccia militare alla sua integrità territoriale dalla fineguerra fredda”. Diversi decenni di pace hanno fatto dimenticare ai cittadini italiani ed europei che la pace non è gratis? Come i grandi maestri del liberalismo ci hanno insegnato, il. Riflettere di ciò con Pietro Serino, già capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, è particolarmente proficuo. “Lanon è gratis. È urgentissimo spiegare all’opinione pubblica che una credibile capacità di difesa, unitamente alla capacità di dialogo, sono le basi per mantenere la pace.