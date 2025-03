Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Mattarella scrive ai ragazzi di Frolla: "Complimenti per l’alta qualità del vostro lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono giornate che ti mettono alla prova. Fitte di appuntamenti, piene di imprevisti, con criticità da risolvere e ostacoli che sembrano troppo grandi da superare. Stiamo vivendo un periodo di forte crescita. Un bel segnale, certo, ma anche una sfida quotidiana fatta di fatica, responsabilità e scelte difficili. Poi, all’improvviso, arriva una lettera. Scritta a mano e firmata daldella Repubblica Sergio. Quando idel microbiscottificio solidale osimanose la sono vista recapitare non ci volevano credere. Le parole del cofounder Jacopo Corona tradiscono la grande emozione. Nella missiva c’è scritto: "Vi ringrazio tanto per ilcortese pensiero a me rivolto e i mieipiù fervidi perdel. Siete i benvenuti al Quirinale e auguri per ilimpegno.