Palermotoday.it - Il Premio Lux al Rouge et Noir: in calendario quattro film europei

Leggi su Palermotoday.it

Ritorna a Palermo, alet, ilLux - ildel pubblico per il cinema europeo. Presente in 4 cinema in tutta Italia, la rassegna propone, tra questi sarà il pubblico degli spettatori a decretare il vincitore.Ildelle proiezioni, sempre alle.