Ilgiorno.it - Il premio Abi. La Bps brilla grazie all’AI

La Banca Popolare di Sondrio spicca per operatività e nei processi interni. Mentre è ancora tutta da scrivere la storia relativa al tentativo di scalata da parte di Bper, con i vertici dell’istituto di credito valtellinese che provano ad "andare da soli", la Bps incassa il prestigiosoAbi (Associazione bancaria italiana) per l’Innovazione nei servizi bancari, nella categoria "Operatività e processi interni",al suo Early Warning Monitoring-EWM basato sull’Intelligenza Artificiale. La "Sondrio" si qualifica quindi quale attore attento alla trasformazione digitale in atto e al concreto utilizzo dell’AI in ambito aziendale. EWM è un sistema di individuazione tempestiva di segnali di allarme creditizio (Early Warning) basato sull’AI, in grado dunque di offrire un supporto esteso per la valutazione delle posizioni, consentendo di stabilire una priorità accurata degli interventi da porre in essere.