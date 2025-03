Ilrestodelcarlino.it - Il prefetto: un quotidiano vicino alla gente

Il Resto del Carlino rappresenta il fortissimo legame tra comunicazione e territorio. Il fatto che resista da 140 anni significa che nel tempo ha fatto un ottimo lavoro, diventando un punto di riferimento per varie comunità, in particolare nelle Marche e in Emilia Romagna. Sono le parole delIsabella Fusiello, anche lei presente ieri pomeriggio a Bologna a Palazzo Re Enzo per le celebrazioni dedicatelunga storia del nostro giornale. "L’informazione locale è uno strumento imprescindibile per il territorio – ha proseguito Fusiello –. E Il Resto del Carlino parla con un linguaggio che arriva a tutti, comprensibile a tutti. Resta undel popolo, della, del quartiere. Vi sono molto legata, ho un rapporto stretto". Fusiello, nata ad Andria nel 1960, bolognese di adozione, dall’ottobre 2021 al novembre 2023, è stata questore di Bologna, prima della nomina adi Macerata.