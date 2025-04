Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal riceve l’Altofonte Futsal al Pala Don Bosco, servirà un’ottima prestazione contro un avversario ben organizzato

Leggi su Monrealelive.it

Sabato pomeriggio presso ilDondi Palermo i gialloverdi di mister Sciortino scenderanno in campo in occasione della 23esima giornata del campionato di Serie C2, a far visita alla rosa pioppese i gialloblu del2021. Si prospetta un match interessante, con gialloverdi e gialloblu distanti 5 punti in classifica e rispettivamente secondi .(Monrealelive.it)