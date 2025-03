Ilfattoquotidiano.it - Il patto di Alfieri con l’uomo del clan e le minacce dopo la rottura: “Lo scanno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra loro, i complici di Roberto Squecco lo chiamavano “Mela annurca”. Una prelibatezza del Cilento, questo il soprannome affibbiato a Franco, l’ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex capo staff del governatore Vincenzo De Luca. Giovedì, già ai domiciliari per accuse di corruzione che lo hanno indotto a dimettersi, è stato raggiunto da una seconda ordinanza cautelare. La Procura di Salerno e la Dia stavolta lo accusano di voto di scambio politico mafioso per aver stretto – questa è la tesi – unprima delle amministrative 2019 con l’imprenditore delMarandino.è anche parte lesa delle intimidazioni di Squecco (finito in carcere) quando ilsi è rotto e l’imprenditore ha covato vendetta, fino al punto di progettare un attentato dinamitardo contro l’auto o la casa del politico del Pd.